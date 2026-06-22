Лихачев заявил о десятках ударов ВСУ по Энергодару за последние дни Лихачев: ВСУ наносят удары по транспортному цеху и энергетике Энергодара

Москва22 июн Вести.Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о резкой активизации атак Вооруженных сил Украины на город-спутник Запорожской атомной электростанции — Энергодар. По его словам, украинские формирования демонстрируют "особенную изощренность" в нанесении ударов по гражданской инфраструктуре.

Глава Росатома подчеркнул, что, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, персонал АЭС и жители Энергодара продолжают выполнять свои обязанности, а попытки Киева дестабилизировать ситуацию провалились.

Мы отмечаем особенную изощренность в атаках [ВСУ] за последние дни. По транспортному цеху, по энергетической инфраструктуре города. Речь идет о десятках ударов. Цель — расшатать атмосферу в городе, привести к деградации коллектива, но эта цель не достигнута и не будет достигнута заявил Лихачев в беседе с журналистами

Ранее, 19 июня, в результате очередной атаки ВСУ на Энергодар был ранен мужчина.