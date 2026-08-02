Москва2 авг Вести.ВСУ бьют по маршрутам доставки гуманитарной помощи в город Энергодар Запорожской области. Об этом журналистам заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Впрочем, какое-то количество помощи до города все же добирается. В первую очередь ее направляют малообеспеченным жителям, многодетным семьям, социально незащищенным гражданам.

Доставка гуманитарных грузов в город осложняется продолжающимися атаками на транспорт и подъездные дороги. Несмотря на это, небольшая часть уже прибыла в Энергодар пояснил Лихачев

Глава Росатома добавил, что главная цель ВСУ – сделать жизнь горожан невыносимой, посеять панику и таким образом повлиять на безопасность Запорожской АЭС, расположенной в Энергодаре.

При этом Лихачев особо отметил, что, несмотря на все попытки украинских боевиков, город продолжает жить и работать.