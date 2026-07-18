В Энергодаре заявили о нарушении поставок продовольствия из-за ударов ВСУ Пухов: удары ВСУ нарушили поставки товаров первой необходимости в Энергодар

Москва18 июл Вести.Из-за украинских атак в Энергодаре возникли сложности с поставками топлива и товаров первой необходимости, заявил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

За последнее время ситуация в Энергодаре существенно осложнилась. Продолжаются удары ВСУ по транспортной и городской инфраструктуре, что уже привело к нарушениям поставок топлива, продовольствия, строительных материалов и других товаров первой необходимости написал градоначальник в мессенджере МАХ

Он отметил, что, несмотря на постоянное давление противника, горожане продолжают жить и работать, а специалисты делают все возможное, чтобы восстановить инфраструктуру.

В результате действий врага в населенном пункте повреждены или уничтожены 20 торговых объектов, была остановлена подача воды, фиксируются перебои с энергоснабжением.

Как считает директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ВСУ пытаются изолировать город, минируя подъездные пути, чтобы сформировать у местных жителей ощущение осады и полное прекращение связи с внешним миром.