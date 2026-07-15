Москва15 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют подъездные пути к Энергодар Запорожской области с целью изоляции города. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

В статье говорится, что такие действия призваны нарушить бесперебойное снабжение населенного пункта и создать полную изоляцию.

Так, основной задачей ВСУ является создание максимальных трудностей для нормального функционирования Энергодара, формирование у жителей ощущения осады и полное прекращение его сообщения с внешним миром, указала Яшина

Она подчеркнула, что угроза установки взрывных устройств на транспортных артериях сохраняется, что существенно препятствует как ротации персонала на ЗАЭС, так и своевременной доставке топлива для аварийных дизель-генераторов.

Яшина подчеркнула, что подобные препятствия делают крайне затруднительным перемещение гражданского автотранспорта, работу оперативных служб и подвоз жизненно важных грузов.

Ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданскому автомобилю в Энергодаре.