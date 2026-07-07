Москва7 июл Вести.Вооруженные формирования киевского режима более недели пытаются обмануть жителей Энергодара, запуская в ночное время дроны с ретрансляторами информации о якобы срочной эвакуации из города по несуществующему "зеленому коридору", который заминирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

Как уточняется, жителей города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с 27 июня призывают покидать город в период с 5 до 11 часов утра, и именно в это время ВСУ дистанционно минируют магнитными минами дорогу по указанному ими же маршруту.

Жители Энергодара игнорируют все попытки украинских войск агитировать их уехать из города. Однако по указанной дороге ежедневно ездят люди с работы и обратно, по ней же доставляются в город продукты и другие жизненно важные грузы. Таким образом, ВСУ создают угрозу для гражданского населения поясняется в публикации

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что украинские боевикистали регулярно минировать с помощью дронов и обстреливать подъездную дорогу к Энергодару, которой ежедневно пользуются сотрудники станции.