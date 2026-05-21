Москва21 мая Вести.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС, говорится в сообщении в официальном канале станции в Telegram.

Отмечается, что этой дорогой ежедневно пользуются жители, в том числе и сотрудники Запорожской АЭС, проживающие в ближайших населенных пунктах и направляющиеся на работу.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают профильные специалисты, проводится обследование территории и принимаются меры безопасности, заявили в пресс-службе станции.

Жителей Энергодара и близлежащих населенных пунктов призвали сохранять бдительность и соблюдать рекомендации экстренных служб.