Москва6 июл Вести.Украинские боевики, по данным Запорожской АЭС, стали регулярно минировать с помощью дронов и обстреливать подъездную дорогу к Энергодару, которой ежедневно пользуются сотрудники станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина агентству ТАСС.

Яшина отметила, что подобные случаи происходят уже не впервые и приобретают системный характер. Она подчеркнула, что по этой трассе каждый день ездят жители ближайших населенных пунктов и сотрудники Запорожской АЭС, а также доставляются продукты и другие жизненно важные грузы.

Именно по этой дороге ежедневно едут жители близлежащих населенных пунктов, сотрудники Запорожской АЭС, осуществляется доставка продуктов питания и других жизненно важных грузов. Более того, эта же дорога регулярно подвергается обстрелам, что создает постоянную угрозу для гражданского транспорта сказала Яшина

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ заминировали участок трассы от населенного пункта Днепровка до Энергодара. Позднее он заявил, что этот участок был разминирован.