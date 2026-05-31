Директор ЗАЭС Черничук рассказал о дронах ВСУ в районе станции

Москва31 мая Вести.Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно находятся в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявил директор станции Юрий Черничук в беседе с ТАСС.

Высокая активность беспилотников ВСУ отмечена также в небе над Энергодаром, отметил Черничук.

То, что они [дроны ВСУ] в районе расположения Запорожской АЭС находятся практически постоянно, это, наверное, факт приводит ТАСС слова Черничука

Директор ЗАЭС подчеркнул, что в Европе не препятствуют ударам Киева по ЗАЭС, надеясь, что Москва из-за давления сдаст часть своих позиций в украинском конфликте.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил 30 мая, что дрон ВСУ целенаправленно атаковал основное оборудование ЗАЭС.