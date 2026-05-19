Москва19 маяВести.Ночная атака ВСУ на Энергодар оказалась самой интенсивной за последнее время, в том числе и по психологическому воздействию на жителей города и сотрудников ЗАЭС. Об этом ТАСС рассказала директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Она отметила, что налет БПЛА был массированным, вражеские дроны фиксировались в разных районах города.
Ночная атака действительно была самой серьезной за последнее время по интенсивности и психологическому воздействию на город... Для тысяч жителей, в том числе сотрудников Запорожской АЭС и их семей, ночь прошла без снасказала собеседница агентства
Ранее она сообщала, что атаки со стороны ВСУ продолжаются фактически в постоянном режиме - фиксируются как артиллерийские угрозы, так и активность беспилотников вблизи инфраструктурных объектов и прилегающей территории.