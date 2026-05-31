Директор ЗАЭС Черничук: в Европе не препятствуют ударам Киева по станции

Москва31 мая Вести.В Европе не препятствуют ударам Киева по Запорожской АЭС (ЗАЭС), надеясь, что Россия сдаст часть своих позиций в конфликте на Украине из-за давления. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

В беседе с ТАСС он отметил, что подобные атаки противоречат логике, здравому смыслу и моральным принципам.

Почему это делают европейцы? … И этим моральным, психологическим, физическим воздействием как на работников станции, так и на все наше государство пытаются нас принудить, скажем так, к сдаче каких-то своих позиций рассказал Черничук

Глава Росатома Алексей Лихачев 30 мая заявил, что украинский беспилотник целенаправленно атаковал основное оборудование ЗАЭС. Он напомнил, что международное сообщество ранее не показало должную реакцию на "запредельно опасное поведение украинской стороны".

Между тем посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что Киев открыто вышел на путь ядерного терроризма, атаковав инфраструктуру атомной электростанции.