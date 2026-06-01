Москва1 июн Вести.ВСУ организуют целенаправленные атаки на персонал ЗАЭС, а также на население города Энергодар. Об этом ИС "Вести" рассказал директор Запорожской атомной станции Юрий Черничук. Он добавил, что цель таких нападений – запугать горожан.

Сейчас идет целенаправленная массовая атака именно на персонал, на население города. Город Энергодар – это моногород, … город атомной станции. Поэтому все воздействия на город – это непосредственно и опосредованно удары по персоналу станции. Нарушается логистика поставок топлива, продовольствия в город. И все делается против людей с желанием их запугать, с желанием, чтобы люди выехали и тем самым подвергли риску безопасность Запорожской атомной электростанции. И тем не менее, знаете, персонал осознает те риски, которые есть. Персонал выражает готовность продолжать работу на станции для обеспечения безопасности, несмотря ни на что. Есть такой морской лозунг "погибаю, но не сдаюсь" заявил Черничук

Ранее Черничук прокомментировал последнюю атаку украинских боевиков на ЗАЭС. По его словам, хотя удар был опасен, он не мог привести к выбросу радиации.