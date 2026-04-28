Москва28 апр Вести.Цель ударов украинских боевиков по городу Энергодару - воспрепятствовать работе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и оказать давление на российскую сторону. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Украина регулярно обстреливает Энергодар из артиллерии и атакует с помощью дронов.

Удары по Энергодару влияют на станцию, затрудняют и удорожают для российской стороны ее эксплуатацию, увеличивают давление на персонал станции и его психологическую усталость. Сейчас, видимо, одной из целей является просто оказание давления на российскую сторону. Возможно, в Киеве считают, что это как-то усилит их позиции на тех переговорах, которые идут сказал Кашин

28 апреля Украина снова предприняла несколько попыток атаковать окрестности города Энергодар Запорожской области, сообщил глава местной администрации Максим Пухов.