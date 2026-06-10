Балицкий: удары ВСУ по ЗАЭС - попытка отвлечь внимание от провалов на фронте

Губернатор Запорожской области объяснил, зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС Балицкий: удары ВСУ по ЗАЭС - попытка отвлечь внимание от провалов на фронте

Москва10 июн Вести.Украинские войска наносят удары по Запорожской атомной электростанции, чтобы отвлечь внимание от своих провалов на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Когда надо скрыть их поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности цитирует Евгения Балицкого РИА Новости

Губернатор отметил, что на сегодняшний день шесть блоков ЗАЭС по-прежнему находятся в режиме холодного останова, подчеркнув, что никакой ядерной угрозы в этом режиме станция не представляет.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 1 по 7 июня Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС.