Москва10 июнВести.Украинские войска наносят удары по Запорожской атомной электростанции, чтобы отвлечь внимание от своих провалов на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Когда надо скрыть их поражение, потерянный какой-нибудь населенный пункт или провал фронта, они всегда отвлекают внимание тем, что бьют по атомной станции или ее периферии. Ну и для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественностицитирует Евгения Балицкого РИА Новости
Губернатор отметил, что на сегодняшний день шесть блоков ЗАЭС по-прежнему находятся в режиме холодного останова, подчеркнув, что никакой ядерной угрозы в этом режиме станция не представляет.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 1 по 7 июня Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Запорожскую АЭС.