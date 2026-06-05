Балицкий: Киев использует атомный терроризм для достижения своих целей Балицкий: киевский режим использует атомный терроризм для достижения своих целей

Москва5 июн Вести.Украинский режим для достижения своих целей использует все доступные методы, в том числе атомный терроризм. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя недавние атаки на ЗАЭС.

Запорожская АЭС, входящая в состав атомных станций Росатома, 3-й день подряд подвергается атакам со стороны ВСУ. 5 июня вражеский беспилотник атаковал территорию, где размещена списанная техника станции — пострадали 5 военнослужащих.

Украинский режим для достижения своих целей использует все доступные методы, в том числе атомный терроризм. Любая атомная станция — Чернобыльская, Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская, Курская — представляет опасность для человечества. Тут все зависит от того, какая может быть степень разрушений и поражения данного объекта написал Балицкий в своем канале в мессенджере МАХ

Губернатор отметил, что украинских террористов не останавливают ни жертвы среди детей, ни атомная катастрофа. Он также добавил, что киевский режим будет существовать, пока люди, стоящие у власти Евросоюза науськивают Украину.

В районе Запорожской АЭС 5 июня вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ для проведения ремонта линий электропередачи. Однако противник нарушил "режим тишины", совершив атаку на специалистов Росатома, которые занимались восстановлением.