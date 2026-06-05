Пять военнослужащих пострадали при атаке ВСУ на ЛЭП Запорожской АЭС

При атаке БПЛА на ЗАЭС пострадали пять военнослужащих Пять военнослужащих пострадали при атаке ВСУ на ЛЭП Запорожской АЭС

Москва5 июн Вести.В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе опоры ЛЭП на Запорожской АЭС пострадали пять военнослужащих группы разминирования Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для восстановления линии 750 кВ "Днепровская".

Сегодня в 13.15 при проведении инженерных работ в рамках "режима тишины", согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны РФ. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих сказано в сообщении

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.