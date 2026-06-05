Москва5 июнВести.В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в районе опоры ЛЭП на Запорожской АЭС пострадали пять военнослужащих группы разминирования Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской атомной электростанции.
Отмечается, что инцидент произошел в первые часы действия режима тишины, введенного для восстановления линии 750 кВ "Днепровская".
Сегодня в 13.15 при проведении инженерных работ в рамках "режима тишины", согласованного МАГАТЭ, в районе опоры №20 линии электропередачи 750 кВ "Днепровская" БПЛА ВСУ осуществил сброс боеприпаса по сотрудникам группы разминирования Министерства обороны РФ. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащихсказано в сообщении
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.