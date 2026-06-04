Москва4 июнВести.ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на тепловую электростанцию, питающую Запорожскую АЭС, зафиксировано не менее 20 ударов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1"говорится в сообщении
Отмечается, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.