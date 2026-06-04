ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на ТЭС рядом с Запорожской АЭС Украинские БПЛА пытались атаковать ТЭС возле Запорожской АЭС

Москва4 июн Вести.ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на тепловую электростанцию, питающую Запорожскую АЭС, зафиксировано не менее 20 ударов. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Зафиксировано более 20 ударов БПЛА. Целью атаки стала территория тепловой электростанции, где расположены критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1" говорится в сообщении

Отмечается, что ЗАЭС работает в штатном режиме. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и прилегающей территории остается в пределах естественных значений.