Беспилотники всю ночь атаковали Запорожскую АЭС Черничук: ЗАЭС атаковали всю ночь и утром пытались сорвать смену персонала

Москва19 июн Вести.Атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) начались около 20.00 18 июня и продолжались всю ночь. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор станции Юрий Черничук.

Он отметил, что противник целенаправленно уничтожал технику.

Атаки противника начались вчера, после 20.00 и продолжались всю ночь. Противник методично, целенаправленно уничтожал технику, стоящую на улице, боксы, в которых находилась техника отметил Юрий Черничук

Директор ЗАЭС добавил, что атаки продолжались и утром.

Утром была попытка сорвать доставку персонала на рабочие места, [провести] смену персонала. У нас в 7.00 утра происходит пересменка, ночная смена уезжает домой, утренняя приезжает. Все это сопровождалось постоянными атаками беспилотных летательных аппаратов добавил он

Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, всего было зафиксировано не менее 14 ударов. Об этом сообщили в пресс-службе станции. В результате произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха.