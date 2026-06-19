Москва19 июнВести.Атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) начались около 20.00 18 июня и продолжались всю ночь. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор станции Юрий Черничук.
Он отметил, что противник целенаправленно уничтожал технику.
Атаки противника начались вчера, после 20.00 и продолжались всю ночь. Противник методично, целенаправленно уничтожал технику, стоящую на улице, боксы, в которых находилась техникаотметил Юрий Черничук
Директор ЗАЭС добавил, что атаки продолжались и утром.
Утром была попытка сорвать доставку персонала на рабочие места, [провести] смену персонала. У нас в 7.00 утра происходит пересменка, ночная смена уезжает домой, утренняя приезжает. Все это сопровождалось постоянными атаками беспилотных летательных аппаратовдобавил он
Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, всего было зафиксировано не менее 14 ударов. Об этом сообщили в пресс-службе станции. В результате произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха.