В результате атаки на ЗАЭС повреждены минимум 20 транспортных средств Черничук: на ЗАЭС в результате атаки повреждены минимум 20 транспортных средств

Москва19 июн Вести.В результате атаки беспилотников ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию повреждены около двух десятков единиц техники, в их числе – микроавтобусы и грузовые автомобили. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор станции Юрий Черничук.

Пока сумма ущерба от атаки неизвестна, добавил он.

Порядка двух десятков единиц техники точно [повреждены]. Это и микроавтобусы, и грузопассажирские, грузовые "газели", автобус один пассажирский, к сожалению, пострадал. Какая-то часть спецтехники. … Много-много, десятка два техники подтверждено точно сообщил директор ЗАЭС

Черничук отметил, что восстановить повреждения можно достаточно быстро, однако для этого нужно обеспечить возможность безопасной работы ремонтных подразделений и строительной техники.

Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников вечером 18 июня и утром 19 июня. Всего было зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили в пресс-службе станции. Отмечалось, что пострадавших нет.