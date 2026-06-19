Безопасность ЗАЭС обеспечена в полном объеме, станция не несет угрозы населению Черничук: безопасность Запорожской АЭС обеспечена в полном объеме

Москва19 июн Вести.Безопасность Запорожской АЭС обеспечена в полном объеме, станция не несет угрозы ни населению, ни окружающей среде с точки зрения радиационной опасности. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук на фоне ночных ударов ВСУ по станции.

Однако, по его словам, обстановка на ЗАЭС сохраняется весьма тяжелая, в частности имеются сложности с транспортно-логистическим обеспечением.

Безопасность станции на данный момент обеспечена в полном объеме. Мы не несем угрозы ни населению, ни окружающей среде с точки зрения радиационной опасности. А вообще обстановка, конечно, весьма и весьма напряженная, весьма тяжелая со стороны логистической стороны обеспеченности объекта: доставка продуктов, доставка товарно-материальных ценностей, доставка персонала и все-все остальное сообщил Черничук

Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотниками. Всего было зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили в пресс-службе станции. В результате произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха, пострадавших нет.