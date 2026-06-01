Москва1 июн Вести.Атака украинского дрона на Запорожскую АЭС не могла привести к выбросу радиации. Об этом информационной службе "Вести" сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Директор станции подчеркнул, что недавний удар украинского дрона – первая целенаправленная и осознанная атака киевского режима на объект.

Речь идет о нескольких метрах от стены реакторного отделения блока, до реактора там еще достаточно большое расстояние. Но таким дроном, несмотря на всю его опасность и всю его мощность, привести к выбросу радиации, конечно, не получится. Хотя последствия от таких ударов – мы на этом много раз настаивали, еще раз будем настаивать, – что любые удары по любому объекту, который находится на территории атомной станции, они потенциально могут привести к радиационной аварии. И радиационная авария возникает не только от того, что мы попадем в сам реактор, а от цепочки событий, которая может привести к развитию ситуации и выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду