Москва1 июн Вести.Атаки Украины по Запорожской АЭС могут привести к заражению территории, на которой проживают миллионы людей. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что в потенциальную зону поражения входят также и европейские государства.

Здесь речь идет ни много ни мало о возможности заражения территории, на которой проживают миллионы людей. И она касается не только территории России, Украины, а вот это все касается и европейских государств. Поэтому, если они считают, что они спрятались и не могут не обращать внимания, то я думаю, что это определенное лукавство. Сначала МАГАТЭ должны дать определенную техническую оценку, должны профессионалы, эксперты дать свое заключение о том, что же произошло, потому что, по оценке руководства Росатома, впервые подобный инцидент, подобная выходка, которая действительно очень серьезно угрожает вообще радиационной опасности заявил Мирошник

Он объяснил, что на основании данных МАГАТЭ можно будет вести обсуждение опасности ситуации на международных площадках.

На основании уже вот этих данных, вот такого рода экспертных заключений, возможно ставить вопрос, конечно, о радиационной безопасности на различных международных площадках, будь то Совбез ООН, либо ОБСЕ, потому что опасность действительно крайне высока рассказал Мирошник

Ранее директор ЗАЭС предупредил, что атаки Киева по атомной станции могут привести к долгосрочным радиационным последствиям для очень большой территории. При этом он отметил, что, несмотря на опасность, персонал станции продолжает штатную работу.