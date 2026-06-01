Москва1 июн Вести.Украина сделала шаг в сторону ядерного терроризма, атаковав Запорожскую АЭС. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Заигравшийся Франкенштейн, которого вырастили европейцы, вот и ему позволено все. При этом мне кажется, что европейцы встали на такой очень опасный путь, потому что Украина уже делает шаг в сторону ядерного терроризма. То есть следующий шаг – грубо говоря, на метр дальше, мощность чуть больше – и последствия могут быть просто фантастические, катастрофические последствия. Да, то есть которые будут связаны, к примеру, с ударом по самому, вот уже непосредственно по энергоблоку, по основным мощностям