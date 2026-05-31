Москва31 маяВести.Киевский режим своими атаками по атомным станциям несет угрозу и для стран Европы. Об этом заявил в эфире "Соловьёв live" для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, ВСУ намеренно атаковали Запорожскую АЭС накануне. Место удара находится в нескольких метрах от реактора.
Сегодня Украина - это государство-террорист, причем государство, которое заходит уже "за флажки". [Бьет там], где используются те технологии, которые, скажем, чреваты последствиями практически для всех стран. И это затрагивает уже жизни миллионов людей. В том числе европейские и другие страны. Поэтому не реагировать на эти вещи себе дороже. И здесь уже возникает вопрос: кто остановит террористов. Этот вопрос становится как раз на повестке дня. Я думаю, Россия готова для такого рода действийуказал Мирошник
При этом на Западе на произошедшее будут закрывать глаза, уверен он.
Западники так обычно реагируют: "нам не важно, что было до этого, а потом Россия агрессор". Поэтому этот их подход понятен и всячески спрогнозирован в любых действияхдобавил он
Ранее на Запорожской АЭС предупредили о возможной угрозе радиоактивной катастрофы. К этому могут привести удары ВСУ.