Мирошник заявил об опасности для Европы из-за атак на Запорожскую АЭС Мирошник: киевский террор в отношении ЗАЭС опасен для миллионов жизней в Европе

Москва31 мая Вести.Киевский режим своими атаками по атомным станциям несет угрозу и для стран Европы. Об этом заявил в эфире "Соловьёв live" для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, ВСУ намеренно атаковали Запорожскую АЭС накануне. Место удара находится в нескольких метрах от реактора.

Сегодня Украина - это государство-террорист, причем государство, которое заходит уже "за флажки". [Бьет там], где используются те технологии, которые, скажем, чреваты последствиями практически для всех стран. И это затрагивает уже жизни миллионов людей. В том числе европейские и другие страны. Поэтому не реагировать на эти вещи себе дороже. И здесь уже возникает вопрос: кто остановит террористов. Этот вопрос становится как раз на повестке дня. Я думаю, Россия готова для такого рода действий указал Мирошник

При этом на Западе на произошедшее будут закрывать глаза, уверен он.

Западники так обычно реагируют: "нам не важно, что было до этого, а потом Россия агрессор". Поэтому этот их подход понятен и всячески спрогнозирован в любых действиях добавил он

Ранее на Запорожской АЭС предупредили о возможной угрозе радиоактивной катастрофы. К этому могут привести удары ВСУ.