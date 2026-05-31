На Запорожской АЭС заявили об угрозе радиоактивной катастрофы из-за атак ВСУ

Москва31 мая Вести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции могут привести к радиоактивной катастрофе. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

По ее словам, любая атака на территорию атомной станции несет угрозу далеко за пределами военного конфликта, даже если повреждения не затрагивают непосредственно реактор.

Любая атака на площадку атомной электростанции – вне зависимости от того, поврежден реактор или машинный зал, – перестает быть чисто военным действием. Она несет риск радиоактивной катастрофы, масштабы которой не укладываются в логику военных целей сказал Яшина

Представитель станции отметила, что повреждение вспомогательных систем способно привести к неконтролируемому разогреву топлива, выбросу радиации и заражению обширных территорий.

По ее словам, последствия возможной аварии "выйдут за пределы поля боя" и охватят гораздо большие территории.

30 мая украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволокну, в связи с чем попадание нельзя назвать случайным.

Вскоре после этого представитель станции Евгения Яшина заявила, что МАГАТЭ уведомлено об ударе беспилотника ВСУ по машинному залу ЗАЭС.