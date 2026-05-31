Москва31 мая Вести.Евросоюз никак не отреагировал на атаку по инфраструктуре Запорожской АЭС и другие преступления Киева. Об этом заявил в интервью "Соловьёв live" посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что есть озабоченность со стороны господина Гросси, а большое давление как раз на МАГАТЭ. Но, что касается озабоченности Гросси, считает Мирошник, это ни к чему не приведет.

Гросси будет высказывать озабоченность, связанную с тем, что надо за все хорошее против всего плохого. А вот, пожалуйста, перестаньте бить по электростанции, потому что это опасно, потому что это непосредственно опасность распространения радиационной угрозы. И вот пока ничего другого не происходит. Поэтому ждать, что европейцы как-то отреагируют на преступления Украины, а это уже ограничит непосредственно с ядерным терроризмом, радиационным терроризмом. А вот Украина плотно встала на эту дорожку, и она качает этот трек. И Европа не реагирует сказал он

Мирошник подчеркнул, что Европа не собирается реагировать.

Она будет реагировать только если, знаете, какой-то появится какой-то фейковый вброс, скажут, а это русские виноваты. Вот если русские виноваты, вот тогда, конечно, да, все вот тут, Каи Каллас, Урсулы фон дер Ляйен, Мерцы и прочие компании, тут они, конечно, заголосят. А пока это будет делать украинская сторона, и это выглядит слишком явно, то никакой реакции, я думаю, от европейских стран, от Евротройки просто не будет отметил посол

Ранее сообщалось, что атаки на Запорожскую АЭС могут привести к новому Чернобылю, если машинный или реакторный зал станции будет разрушен. Об этом заявил Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя удар ВСУ по ЗАЭС.