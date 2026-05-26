Москва26 маяВести.Европа так и не представила ни одного проекта, направленного на мирное разрешение украинского конфликта. Все ее действия нацелены только на то, чтобы прервать переговорный процесс, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в беседе с "Известиями".
Европейские союзники Киева только и делают, что требуют от России капитуляции, репараций и всего прочего, отметил Мирошник.
Со стороны Европы мы не видели ни одного проекта мирного урегулирования. Там нет настроя на мирное урегулирование. Поэтому все эти действия, которые предпринимались, были направлены на срыв переговорного процесса, в частности, с участием СШАприводят "Известия" слова Мирошника
Между тем политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что европейские страны отчаянно пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы найти повод для вероятной войны с Россией, к которой они готовятся.