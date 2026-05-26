Мирошник: у ЕС нет предложений по мирному разрешению украинского конфликта Мирошник: ЕС не предлагал проектов мирного урегулирования конфликта на Украине

Москва26 мая Вести.Европа так и не представила ни одного проекта, направленного на мирное разрешение украинского конфликта. Все ее действия нацелены только на то, чтобы прервать переговорный процесс, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в беседе с "Известиями".

Европейские союзники Киева только и делают, что требуют от России капитуляции, репараций и всего прочего, отметил Мирошник.

Со стороны Европы мы не видели ни одного проекта мирного урегулирования​​​. Там нет настроя на мирное урегулирование. Поэтому все эти действия, которые предпринимались, были направлены на срыв переговорного процесса, в частности, с участием США приводят "Известия" слова Мирошника

Между тем политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что европейские страны отчаянно пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы найти повод для вероятной войны с Россией, к которой они готовятся.