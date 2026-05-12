В МИД РФ обвинили ЕС в затягивании украинского конфликта Грушко: ЕС делает все возможное, чтобы затянуть конфликт на Украине

Москва12 мая Вести.Действия Европейского союза (ЕС) противоречат его же заявлениям о стремлении к миру на Украине, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат отметил, что Брюссель предпринимает лишь шаги, ведущие к эскалации и затягиваю кризиса.

Да, риторика направлена якобы на восстановление мира, они призывают к перемирию, к миру, но на самом деле они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт отметил он

Грушко подчеркнул, что у России нет условий по вопросу диалога с ЕС об украинском урегулировании, однако Брюссель сам упустил шанс стать миротворцем в кризисе на Украине. Замглавы МИД РФ добавил, что Евросоюз при этом создал украинский кризис своими руками, хотя имел уникальную возможность сыграть роль миротворца в рамках Минских соглашений.

Ранее помощник президента России Дмитрий Ушаков сообщил, что Украина при поддержке Европы отказывается пойти на разумный шаг и вывести свои войска с территории Донбасса.