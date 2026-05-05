Москва5 маяВести.Евросоюз не может выступать в качестве посредника в переговорах по вопросу об урегулировании ситуации на Украине, поскольку утратил нейтралитет.
Таким мнение в интервью газете "Известия" поделился посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что наличие нейтрального статуса является обязательным условием для участия в посредничестве.
Мирошник также обратил внимание на то, что Евросоюз активно поддерживает продолжение конфликта, предоставляя киевскому режиму финансовую и военную помощь.
По его словам, это исключает возможность рассматривать объединение в качестве организатора диалога между сторонами конфликта.
Посол добавил, что с момента начала Россией специальной военной операции в Брюсселе так и не предложили конкретных решений для урегулирования кризиса.
При этом Мирошник заявил, что если Евросоюз сформулирует единую позицию и представит ее публично, то Москва будет готова рассмотреть такую инициативу.
Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский исключил возобновление мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.