Мирошник оценил перспективы прямых переговоров между Москвой и Киевом

Москва17 апр Вести.На данный момент Россия вряд ли готова вести прямые переговоры с Украиной без участия посредников. Об этом заявил в беседе с "Известиями" посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Я не думаю, что сейчас есть готовность напрямую без оказания каких-то добрых услуг, то есть без посредничества, вести переговоры сказал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что Москва пока не видит оснований говорить, что Украина серьезно и существенно поменяла свою позицию​​​. Он выразил уверенность, что ждать прямого диалога бесперспективно без давления на Киев.

Более чем полгода назад, когда это было [переговоры с Украиной] в стамбульском формате, прошло последнее заседание. Россия передала текст проекта меморандума, и до сих пор мы ничего на него не получили отметил Мирошник

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию пока поставлены на паузу. При этом он подчеркнул, что мир на Украине мог бы наступить уже сегодня, если глава киевского режима Владимир Зеленский принял бы решение.