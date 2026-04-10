Мирошник: для возобновления переговоров по Украине нужна готовность США и Киева

Москва10 апр Вести.Для возобновления переговоров по Украине необходима готовность к диалогу со стороны Киева и Вашингтона. Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он пояснил, что ключевым условием для начала диалога является заинтересованность всех участников процесса.

Безусловно, готовность трех сторон вести переговоры [нужна для их возобновления]. Это первый организационный момент, когда и со стороны Украины, и со стороны Соединенных Штатов будет на то соответствующая возможность, мотивация и готовность идти на компромиссы отметил Мирошник

По его словам, одних заявлений о стремлении к миру недостаточно – стороны должны предпринимать конкретные шаги и предлагать реалистичные подходы, которые позволят достичь взаимоприемлемых договоренностей.

Он подчеркнул, что дата возможной встречи будет определена тогда, когда все участники процесса будут готовы к содержательным переговорам и достижению долгосрочного урегулирования.

Ранее Мирошник сообщил, что Россия не собирается затягивать возобновление переговоров по Украине. Он уверен, что со стороны Москвы не будет никаких препон.