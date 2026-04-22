Песков: Москва не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию

Песков заявил, что Москва не видит от Киева политической воли к урегулированию Песков: Москва не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию

Москва22 апр Вести.Москва не видит со стороны Киева политической воли к урегулированию конфликта. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона готова ко встрече в любой момент, главное, чтобы переговоры были результативными.

Она [встреча] может быть только для того, чтобы финализировать договоренности. Этому должна предшествовать серьезная работа, а главное – политическая воля со стороны киевского режима. Политической воли пока мы не видим сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента России выразил надежду, что переговорщики из США посетят РФ для диалога по конфликту на Украине. Однако на данный момент глава Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ) Игорь Костюков подтвердил, что трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины заморожены.