Песков надеется, что переговорщики из США посетят РФ для диалога по Украине Песков: РФ считает востребованными встречи с переговорщиками из США

Москва22 апр Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что переговорщики из США посетят РФ для диалога по конфликту на Украине. Об этом он заявил ИС "Вести".

По его словам, пока такая поездка не согласована.

Как только будет согласована поездка, а мы надеемся, что такие поездки продолжатся, мы считаем их востребованными, нужными, мы тогда всех проинформируем сказал Песков

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина просила Турцию организовать переговоры президента РФ Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.