Москва18 маяВести.В настоящий момент мирный процесс по урегулированию украинского конфликта находится на паузе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит посреднические усилия для разрешения украинского кризиса.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия ожидает возобновления мирного процесса.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию застрянут без вывода Киевом вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.