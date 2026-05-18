Песков: мирный процесс по урегулированию на Украине находится на паузе

Москва18 мая Вести.В настоящий момент мирный процесс по урегулированию украинского конфликта находится на паузе. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит посреднические усилия для разрешения украинского кризиса.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Россия ожидает возобновления мирного процесса.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию застрянут без вывода Киевом вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса.