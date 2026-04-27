Песков: РФ надеется на повышение дипломатической активности по Украине

В Кремле выразили надежду на повышение дипломатической активности по Украине Песков: РФ надеется на повышение дипломатической активности по Украине

Москва27 апр Вести.В Кремле надеются на то, что дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта со временем усилятся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся, повысится сказал официальный представитель Кремля

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил ИС "Вести", что результатом мирного урегулирования на Украине должны быть, в том числе, гарантии безопасности России.