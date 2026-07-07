Москва7 июлВести.Ситуация с украинским конфликтом может перейти на мирную траекторию только в случае принятия Киевом необходимых для этого решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть принятысказал он
Ранее Песков отмечал, что Россия предпочитает урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем, но Киев к этому не готов.