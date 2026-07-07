Кремль назвал условия для перехода украинского конфликта на мирную траекторию Песков: для перехода ситуации на мирную траекторию нужна добрая воля Киева

Москва7 июл Вести.Ситуация с украинским конфликтом может перейти на мирную траекторию только в случае принятия Киевом необходимых для этого решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты сказал он

Ранее Песков отмечал, что Россия предпочитает урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем, но Киев к этому не готов.