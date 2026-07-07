Песков: Москва предпочитает достичь целей СВО мирным путем, но Киев не готов

Песков: РФ предпочитает мирное достижение целей СВО, но Киев к этому не готов Песков: Москва предпочитает достичь целей СВО мирным путем, но Киев не готов

Москва7 июл Вести.Политико-дипломатическое урегулирование украинского конфликта остается предпочтительным для России, однако Киев пока не готов принять нужные решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для нас остается предпочтительным урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами сказал Песков

Он подчеркнул, что пока киевский режим не готов к мирному урегулированию, специальная военная операция продолжается до полного достижения целей. При этом, по его словам, Россия остается открытой к мирному урегулированию, о чем неоднократно говорит президент РФ Владимир Путин.

Ранее Песков заявил, что Киев создает видимость давления для своих кураторов.