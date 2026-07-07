Мбаппе назвал сенатора из Парагвая "отвратительной женщиной" и обвинил в расизме

Мбаппе резко ответил парагвайскому сенатору, обвинив ее в расизме Мбаппе назвал сенатора из Парагвая "отвратительной женщиной" и обвинил в расизме

Москва7 июл Вести.Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с жестким ответом в адрес парагвайского сенатора Селесты Амарильи, которая ранее негативно высказалась в его адрес. Футболист опубликовал свое заявление в социальной сети X.

Спортсмен выразил мнение, что сенатор является отвратительной женщиной, недостойной своей должности.

Мбаппе подчеркнул, что из-за ее неосведомленности и откровенного расизма мир забыл о значительных усилиях, которые игроки Парагвая приложили во время текущего чемпионата мира.

Он также назвал Амарилью некомпетентной дамой, чьи действия, по его словам, создают худший имидж для ее страны.

Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть по миру добавил Мбаппе

Этот обмен репликами произошел после матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором сборная Франции одержала победу над командой Парагвая со счетом 1:0. Единственный и победный гол с пенальти в той встрече забил Килиан Мбаппе. Впоследствии сенатор на расистской почве оскорбила футболиста в соцсетях.