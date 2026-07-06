Москва6 июл Вести.Федерация футбола Франции (FFF) обратилась в прокуратуру с требованием начать судебное разбирательство в отношении сенатора Парагвая Селесты Амарильи из-за её оскорбительных высказываний на расовой почве в адрес капитана французской сборной Килиана Мбаппе. Об этом сообщается в официальном заявлении организации.

Инцидент произошёл после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франции одержала победу над командой Парагвая со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил Мбаппе, после чего парагвайский политик допустила расистские оскорбления в адрес нападающего.

Французская спортивная организация назвала поведение сенатора недопустимым и потребовала привлечь её к правовой ответственности.

Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи, направленные против Килиана Мбаппе, абсолютно отвратительны и неприемлемы. Эти высказывания являются преступными и подлежащими осуждению. Они должны преследоваться по закону здесь и везде. Федерация подает заявление в прокуратуру с целью судебного преследования говорится в публикации

В федерации также подчеркнули намерение последовательно бороться с любыми проявлениями ксенофобии в спорте и выразили полную солидарность с пострадавшим футболистом.