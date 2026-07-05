Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Франция с минимальным счетом обыграла Парагвай в матче 1/8 финала ЧМ-2026 Франция обыграла Парагвай со счетом 1:0 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Москва5 июл Вести.Сборная Франции одержала минимальную победу над национальной командой Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Пенсильвания, США) закончилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал французский форвард Килиан Мбаппе. Он отметился голом с пенальти на 70-й минуте. Всего в активе Мбаппе 19 забитых мячей на мировых первенствах.

В четвертьфинале Франция сыграет с Марокко, матч пройдет 9 июля в Бостоне.

Ранее в матче 1/16 финала чемпионата мира команда Парагвая одержала победу над сборной Германии, а французы разгромили шведов.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.