Москва30 июнВести.Сборная Парагвая по футболу одержала победу над сборной Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира (ЧМ-2026), который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча команд прошла в американском городе Бостон (штат Массачусетс).
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. У парагвайцев гол на 42-й минуте забил полузащитник Хулио Энсисо. У немцев на 54-й минуте отличился нападающий Кай Хаверц.
На 102-й минуте второй гол сборной Германии отменен после видеопросмотра.
В дополнительное время команды не отметились голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая (4:3).
Этот матч стал историческим для южноамериканской команды, так как она впервые забила гол на стадии плей-офф чемпионата.
Защитник Хуан Касерес, выступающий за московское "Динамо", провел на поле все 120 минут. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер пропустил мячи в десяти матчах подряд, повторив антирекорд.
По итогам предварительного этапа, Германия заняла первое место в группе Е, а Парагвай стал третьим в группе D.
В 1/8 финала парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции. Игра пройдет 4 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Ранее сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, одержав волевую победу над Японией (2:1).