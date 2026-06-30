Сборная Германии покидает ЧМ-2026 после проигрыша Парагваю в 1/16 финала

Команда Парагвая обыграла Германию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу Сборная Германии покидает ЧМ-2026 после проигрыша Парагваю в 1/16 финала

Москва30 июн Вести.Сборная Парагвая по футболу одержала победу над сборной Германии в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира (ЧМ-2026), который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча команд прошла в американском городе Бостон (штат Массачусетс).

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. У парагвайцев гол на 42-й минуте забил полузащитник Хулио Энсисо. У немцев на 54-й минуте отличился нападающий Кай Хаверц.

На 102-й минуте второй гол сборной Германии отменен после видеопросмотра.

В дополнительное время команды не отметились голами, а в серии пенальти точнее оказались игроки сборной Парагвая (4:3).

Этот матч стал историческим для южноамериканской команды, так как она впервые забила гол на стадии плей-офф чемпионата.

Защитник Хуан Касерес, выступающий за московское "Динамо", провел на поле все 120 минут. Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер пропустил мячи в десяти матчах подряд, повторив антирекорд.

По итогам предварительного этапа, Германия заняла первое место в группе Е, а Парагвай стал третьим в группе D.

В 1/8 финала парагвайцы встретятся с победителем матча между сборными Франции и Швеции. Игра пройдет 4 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Ранее сборная Бразилии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, одержав волевую победу над Японией (2:1).