Президент Парагвая объявил выходной после победы над сборной Германии на ЧМ-2026

В Парагвае объявлен выходной день после победы над сборной Германии на ЧМ-2026 Президент Парагвая объявил выходной после победы над сборной Германии на ЧМ-2026

Москва30 июн Вести.В Парагвае 30 июня объявлен выходным днем в связи с выходом парагвайской сборной по футболу в 1/8 финала чемпионата мира (ЧМ-2026) после победы над сборной Германии, заявил президент страны Сантьяго Пенья в соцсети X.

Парагвай никогда не сдается. Сегодня праздничный день! Спасибо за эту огромную радость и за то, что вы снова объединили миллионы парагвайцев под одним флагом отметил Пенья, обращаясь к футболистам сборной Парагвая

Пенья разместил также фотографию, на которой он подписывает указ о нерабочем дне.

Объявляется национальный выходной 30 июня, чтобы отпраздновать эпический триумф парагвайской сборной над Германией и исторический выход в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года отмечено в указе

Матч между сборными Парагвая и Германии прошел вечером 29 июня. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу одержали парагвайцы (4:3).

В матче 1/8 финала мирового первенства, который пройдет 4 июля, команда Парагвая встретится с победителем матча между сборными Франции и Швеции.