Сборная Бразилии победила команду Гаити со счетом 3:0 в матче ЧМ-2026

Бразилия крупно обыграла Гаити в матче чемпионата мира по футболу Сборная Бразилии победила команду Гаити со счетом 3:0 в матче ЧМ-2026

Москва20 июн Вести.Сборная Бразилии одержала крупную победу над командой Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 3:0.

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Счет на 23-й минуте открыл Матеус Кунья, а на 36-й он оформил дубль. На 45+3-й минуте отличился бразильский нападающий Винисиус Жуниор, сделав счет разгромным.

Вингер сборной Бразилии Рафинья получил травму и был заменен на 40-й минуте.

В 1-м туре бразильская сборная сыграла вничью с Марокко со счетом 1:1, а национальная команда Гаити уступила Шотландии.

В заключительном туре бразильцы встретятся с шотландцами, а сборная Гаити - с Марокко. Матчи состоятся в ночь на 26 июня.