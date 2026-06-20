Москва20 июнВести.Игроки сборной Гаити первыми утратили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года после разгромного матча со сборной Бразилии.
В заключительном туре сборная Гаити, являющаяся дебютантом чемпионата мира, сыграет против команды Марокко. Матч состоится в ночь на 25 июня по московскому времени.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла команду Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 3:0.