Выход в плей-офф ЧМ-2026 для сборной Гаити стал невозможен после победы Бразилии

После победы Бразилии сборная Гаити потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2026 Выход в плей-офф ЧМ-2026 для сборной Гаити стал невозможен после победы Бразилии

Москва20 июн Вести.Игроки сборной Гаити первыми утратили шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года после разгромного матча со сборной Бразилии.

В заключительном туре сборная Гаити, являющаяся дебютантом чемпионата мира, сыграет против команды Марокко. Матч состоится в ночь на 25 июня по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии обыграла команду Гаити в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 3:0.