Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко на старте ЧМ-2026

Футболисты Бразилии начали выступление на ЧМ-2026 с ничьей Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Марокко на старте ЧМ-2026

Москва14 июн Вести.Сборная Бразилии в первом туре группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года сыграла вничью с командой Марокко.

Матч группы C состоялся 14 июня на стадионе "Метлайф" в американском городе Ист-Ратерфорд завершился ничьей (1:1).

Марокканцы открыли счет на 21-й минуте благодаря голу полузащитника Исмаэля Сайбари. Однако до перерыва бразильцам удалось сравнять счет – на 32-й минуте отличился нападающий Винисиус Жуниор.

В составе бразильской команды сыграли два футболиста петербургского клуба "Зенит". Защитник Дуглас Сантос провел на поле весь матч, а полузащитник Луис Энрике вышел на замену на 61-й минуте.

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар не принял участия в игре из-за травмы икроножной мышцы, полученной им в конце мая. На его счету 128 матчей и 79 голов за национальную команду.

В другом матче первого тура группа B сборная Катара сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1).