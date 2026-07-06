Бразилия впервые за последние 40 лет не забила с пенальти на чемпионате мира

Бразилия не забила с пенальти на ЧМ впервые с 1986 года Бразилия впервые за последние 40 лет не забила с пенальти на чемпионате мира

Москва6 июл Вести.Бруно Гимарайнс стал первым за последние 40 лет игроком сборной Бразилии, который не смог забить гол с пенальти в матче чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026).

При этом статистика не включает послематчевые серии и учитывает только удары с 11-метровой отметки в основном и дополнительном времени матча.

Гимарайнс не забил с пенальти в первом тайме игры 1/8 финала ЧМ-2026 года против сборной Норвегии.

В 1986 году во время матча сборных Бразилии и Франции с пенальти не забил Зико. Встреча закончилась победой французов в серии послематчевых пенальти.

Ранее бразильцы обыграли японцев в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Встреча в американском Хьюстоне завершилась со счетом 2:1.