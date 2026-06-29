Сборная Бразилии обыграла команду Японии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче ЧМ-2026 Сборная Бразилии обыграла команду Японии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Москва29 июн Вести.Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в 1/8.

Встреча состоялась в американском Хьюстоне и завершилась счетом 2:1 в пользу бразильской команды.

В составе бразильцев мячи забили Каземиро (56-я минута) и Габриэл Мартинелли (90+5). В сборной Японии гол принадлежит Кайсю Сано (29-я минута).

В 1/8 финала чемпионата 5 июля сборная Бразилии проведет матч с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д'Ивуара.

Ранее стало известно, что канадские футболисты одержали победу над командой ЮАР в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 1:0.