Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче ЧМ по футболу Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Москва30 июн Вести.Сборная Норвегии обыграла команду Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу и вышла в 1/8.

Встреча состоялась в Соединенных Штатах и завершилась счетом 2:1 в пользу норвежской команды. Первый тайм встречи завершился со счетом 1:0. Норвежцы забили мяч практически в раздевалку ивуарийцам.

В составе норвежцев мячи забили Антонио Нуса (39-я минута) и Эрлинг Холанд (86-я минута). В сборной Кот-д'Ивуара голом отличился Амад Диалло (74-я минута), сравнявший счет в противостоянии. Но ничейный результат продержался только 12 минут.

В 1/8 финала сборная Норвегии встретится с командой Бразилии, которая ранее обыграла Японию со счетом 2:1, одержав волевую победу.