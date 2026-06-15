Москва15 июнВести.Сборная Кот-д'Ивуара обыграла сборную Эквадора в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 1:0.
Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло забил на 90-й минуте единственный гол в матче.
Команды Кот‑д’Ивуара и Эквадора представляют группу E, в которой также выступают сборные Германии и Кюрасао, матч между которыми закончился победой немецкой сборной со счетом 7:1.
Во втором туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией, а футболисты Эквадора сыграют с командой Кюрасао.
Между тем Австралия сенсационно переиграла команду Турции в матче первого тура ЧМ-2026. Встреча в канадском Ванкувере завершилась со счетом 2:0 в пользу австралийцев.