Сборная Кот-д'Ивуара обыграла сборную Эквадора на ЧМ-2026 Команда Кот‑д’Ивуара победила команду Эквадора в матче ЧМ-2026

Москва15 июн Вести.Сборная Кот-д'Ивуара обыграла сборную Эквадора в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча в Филадельфии закончилась со счетом 1:0.

Нападающий сборной Кот-д'Ивуара Амад Диалло забил на 90-й минуте единственный гол в матче.

Команды Кот‑д’Ивуара и Эквадора представляют группу E, в которой также выступают сборные Германии и Кюрасао, матч между которыми закончился победой немецкой сборной со счетом 7:1.

Во втором туре сборная Кот-д'Ивуара встретится с Германией, а футболисты Эквадора сыграют с командой Кюрасао.

Между тем Австралия сенсационно переиграла команду Турции в матче первого тура ЧМ-2026. Встреча в канадском Ванкувере завершилась со счетом 2:0 в пользу австралийцев.