Москва24 июнВести.Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча соперников по группе L в Торонто (Канада) завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал хорватский нападающий Анте Будимир. Он вывел сборную Хорватии вперед на 54-й минуте.
Накануне сборные Англии и Ганы, также выступающие в группе L, сыграли вничью.
Английская национальная команда, имеющая в своем активе 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы L. Сборная Ганы, набравшая столько же очков, занимает второе место, уступая англичанам по дополнительным показателям. Третье место у Хорватии с 3 очками, Панама проиграла две встречи и потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля.