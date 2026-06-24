Хорватия обыграла Панаму со счетом 1:0 в матче ЧМ-2026

Хорватия с минимальным счетом обыграла Панаму на ЧМ-2026 Хорватия обыграла Панаму со счетом 1:0 в матче ЧМ-2026

Москва24 июн Вести.Сборная Хорватии одержала победу над национальной командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года (ЧМ-2026). Встреча соперников по группе L в Торонто (Канада) завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал хорватский нападающий Анте Будимир. Он вывел сборную Хорватии вперед на 54-й минуте.

Накануне сборные Англии и Ганы, также выступающие в группе L, сыграли вничью.

Английская национальная команда, имеющая в своем активе 4 очка, лидирует в турнирной таблице группы L. Сборная Ганы, набравшая столько же очков, занимает второе место, уступая англичанам по дополнительным показателям. Третье место у Хорватии с 3 очками, Панама проиграла две встречи и потеряла шансы на выход в плей-офф мундиаля.