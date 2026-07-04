Сборная Колумбии победила команду Ганы со счетом 1:0 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Сборная Колумбии прошла в 1/8 ЧМ-2026, обыграв Гану со счетом 1:0 Сборная Колумбии победила команду Ганы со счетом 1:0 и вышла в 1/8 ЧМ-2026

Москва4 июл Вести.Сборная Колумбии одержала минимальную победу над командой Ганы в мачте чемпионата мира по футболу.

Встреча прошла в Канзас-Сити и завершилась со счетом 1:0 в пользу колумбийцев. Единственный мяч в составе победителей на 14-й минуте забил Джон Ариас.

С первых минут на поле вышел колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, однако уже через восемь минут он получил травму, и вместо него вышел Луис Суарес.

Сборная Колумбии стала последним участником 1/8 финала турнира. Следующим соперником команды станет сборная Швейцарии, которая в первом раунде плей-офф обыграла Алжир со счетом 2:0. Встреча состоится 7 июля в Ванкувере.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля